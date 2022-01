Carcasse di cinghiale e lupa nei pressi della statale 96

Una lupa e un cinghiale morti al margine della strada statale 96. Il ritrovamento è avvenuto da parte di un gruppo di guardie volontarie dell'Anuu, l'associazione italiana dei migratoristi della sezione di Gravina. Le guardie zoofile hanno trovato nei pressi della SS 96, in territorio di Altamura, una carcassa di cinghiale in avanzato stato di decomposizione e, a poca distanza da essa, la carcassa di una femmina di lupo, morta con molta probabilità a causa di un investimento.L'episodio - fa sapere il coordinatore di Anuu Puglia Antonio Di Donato - è stato prontamente segnalato alle autorità competenti, così da consentire il trasporto dell'esemplare di lupo presso l'Istituto zooprofilattico per i rilievi del caso e di effettuare l'immediata rimozione dell'ungulato dal terreno allo scopo di preservare le condizioni igienico sanitarie del luogo.