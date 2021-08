Grande lavoro all’emodinamica dell'ospedale della Murgia

Sono oltre 100 gli interventi di angioplastica effettuati dall'équipe di Emodinamica dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei". Questi i dati resi noti dall'ex consigliere regionale Enzo Colonna circa il lavoro svolto dall'equipe medica della Sala di Emodinamica dell'Unità di Cardiologia con Utic del nosocomio murgiano, nei primi otto mesi di attivazione. Un lavoro da difendere e potenziare- secondo Colonna- che elogia la grande efficienza raggiunta dal servizio. Numeri che avrebbero potuto essere anche migliorati se non ci fosse stato il blocco delle attività causate dal covid. Numeri a cui dover aggiungere le circa 300 coronarografie effettuate e le oltre 100 procedure di elettrofisiologia."Questi numeri sono importanti e vanno segnalati perché attestano e rendono meglio di qualunque parola o ragionamento il grande, delicato, sensibile, prezioso lavoro svolto dal personale dell'Unità di Cardiologia del nostro Ospedale diretta dal dott. Francesco Massari" - spiega Colonna, elogiando l'operato di medici, infermieri, tecnici di radiologia, oss e addetti ai servizi ausiliari, che sono riusciti a dare risposte a domande vitali di cura e prevenzione.Una emozione per l'ex consigliere regionale che considera l'emodinamica del Perinei una sua "creatura", una battaglia vinta, un successo che Colonna continua segue anche a distanza di mesi dalla cessazione del suo mandato. "Opere, servizi, leggi, misure, sui cui ho lavorato nei miei quattro anni in Consiglio regionale. E continuerò farlo perché l'opera sia portata a termine, per esercizio di memoria, per dare valore al lavoro compiuto, per creare una condivisa e diffusa consapevolezza di quello che ci siamo conquistati e che dobbiamo difendere e seguire" - sottolinea Colonna, che ha realizzato un report delle attività svolte nel suo mandato da consigliere regionale.Un posto importante è riservato proprio all'attivazione della sala di emodinamica, "una conquista storica, frutto di anni di lavoro" che però va potenziata "con ulteriore personale rispetto a quello già assunto e dedicato, per arrivare a essere operativo sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro". Un obiettivo che va raggiunto partendo e apprezzando quanto si è fatto e si sta facendo, perché "se non vediamo e non riconosciamo questo lavoro, se non gli diamo il giusto valore, se non lo isoliamo, preservandolo, dall'inettitudine, dall'apatia, dall'inefficienza, da tutto ciò che non va e non funziona, dal mare di chiacchiere e polemiche, se non ne facciamo motivo di orgoglio collettivo, non c'è speranza per alcuno" - afferma l'ex consigliere pugliese eletto nelle fila della lista "Noi a sinistra con Emiliano", che non manca di mandare messaggi a tutti quelli che, invece, in questi anni, non hanno fatto altro che denigrare il lavoro svolto e criticare l'operato dell'ospedale.