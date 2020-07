Grande caldo, inizio di agosto con bollino arancione

Agosto inizia con una giornata di bollino arancione a Bari, in base al bollettino del Ministero della salute con l'aggiornamento sulle ondate di calore. Il colore arancione identifica il livello 2 nella classificazione e significa: "Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili". Si prevede un picco di temperatura percepita di 37°.Quindi devono fare particolare attenzione, per evitare un rischio per la salute, le fasce della popolazione più vulnerabile: anziani di età superiore a 75 anni, malati cronici, bambini piccoli (0-4 anni), donne in gravidanza e lavoratori all'aperto (agricoltori, edili, asfaltatori, addetti alla pesca ecc).Vengono suggeriti i consueti accorgimenti per evitare il rischio di ondate di calore. Vale a dire non uscire nelle ore più calde, vestirsi leggeri, tenere freschi gli ambienti domestici, mangiare frutta e verdura, bere molta acqua, ecc.In altre città italiane (12 sulle 27 rilevate) quella dell'1 agosto è una giornata da bollino rosso.Questa la situazione di Bari per i bollettini dei tre giorni; 31 luglio giallo; 1 agosto arancione; 2 agosto giallo.