Gli 80 anni della Liberazione ad Altamura

Si stanno svolgendo le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione.Nell'atrio del Palazzo di Città è stata deposta una corona di alloro, davanti alle lapidi dei caduti della prima e della seconda guerra mondiale. Hanno partecipato il sindaco Vitantonio Petronella e la presidente dell'Anpi di Altamura Lucia Perrone, insieme al presidente del consiglio comunale Luigi Lorusso, alle forze dell'ordine, ai cittadini e alle associazioni.Il programma prosegue nel pomeriggio. Alle ore 15.30 in via Selva angolo via Bresso verrà messo a dimora un albero, per iniziativa della rete "25 Aprile Sempre", composta da associazioni, partiti, gruppi organizzati, sindacati e cittadini che condividono i valori tramandati dai partigiani e sanciti nella nostra Costituzione. Fanno parte della rete ANPI Altamura - Alleanza Verdi e Sinistra - Altamura 1799 - ArciStandBy Santeramo - Associazione Alteriamoci - Associazione Donne in... - Associazione Link - Associazione Orme Bike - Associazione Le Tracce - Auser Altamura - Centro Studi Torre di Nebbia - CGIL - Cineclub Formiche Verdi - Campo 65 - Caravan -Comitato Altamura per la pace - Comitato Fiore 50 - Cobas - -Coordinamento per la Democrazia Costituzionale - Fidapa - Il Vagabondo - LiberFestival - Giovani Democratici Altamura - Movimento 5 stelle - Murgia Futura - Partito Democratico. Verrà piantato l'ultimo di dodici alberi messi a dimora dalla Rete e verrà presentato il progetto di murales.In serata, insieme all'ANPI Altamura, alle ore 19.00, nel multicinema Mangiatordi è programmata la proiezione del film "Roma città aperta" di Roberto Rossellini, nella versione restaurata. Ingresso libero, sino ad esaurimento della capienza.