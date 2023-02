Giorni decisivi per le altre candidature a sindaco. Finora soltanto l'avvocato Giovanni Moramarco, sostenuto da una coalizione prevalentemente civica, ha annunciato la sua volontà di candidarsi da aspirtante alla fascia tricolore.Nel centrodestra è in quota a Fratelli d'Italia la scelta del candidato sindaco. Il coordinatore cittadino Nicola Fedele Loizzo è stato indicato per candidarsi alla fascia tricolore e si è riservato di decidere. Questione di ore per comunicare la sua decisione.Anche nel raggruppamento Altamura Protagonista è questione di ore.Intanto, un altro movimento - area di centrodestra - ha deciso di presentarsi alle elezioni comunali: è denominato "Pronti per Altamura". "Altamura - si legge nella presentazione - ha bisogno di persone competenti e coraggiose; capaci di guardare con occhi limpidi e di lavorare senza sosta. A questa Città unica, che ci chiama, noi rispondiamo: Pronti a risollevare Altamura".Seguono aggiornamenti