Giornata mondiale della salute mentale, la Asl aderisce

Oggi è la Giornata mondiale della salute mentale, dedicata alla sensibilizzazione sui temi e sull'assistenza per le persone che soffrono di problemi psichiatrici. La Asl di Bari aderisce all'(H)Open Day organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere e apre alla cittadinanza diverse strutture territoriali del Dipartimento di Salute Mentale. L'iniziativa di Fondazione Onda, giunta alla sua nona edizione, ha come obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche, anche in considerazione dei recenti dati del Rapporto salute mentale 2021 del Ministero della Salute, secondo il quale le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, di cui il 53,6 per cento è rappresentato da donne.Ad Altamura oggi è in programma una giornata di "screening sulla depressione in epoca perimenopausale" (ore 10-13) a cura del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale della Murgia. Altri appuntamenti sono previsti ad Altamura, il 13 ottobre: prima la Tavola Rotonda "Salute Mentale: io investo e tu?" (ore 9:30 – sala Tommaso Fiore, Monastero del Soccorso piazza Resistenza), poi la Passeggiata per la Salute mentale nel Centro storico (ore 12).