Fiori per Paolo Borsellino e gli agenti della scorta

Oggi in tutta Italia, a 29 anni dalla strage di via D'Amelio a Palermo, è stato reso omaggio al magistrato Paolo Borsellino, ucciso in una strage in cui morirono gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.A Borsellino e alle vittime della scorta sono dedicate le strade nella zona in via Cassano vecchia.Per rendere omaggio, l'Associazione CulturaIdentità ha apposto fiori sulla via Paolo Borsellino ad Altamura. CulturaIdentità invita l'amministrazione comunale di Altamura ad "intitolare l'area a verde sita nella zona dove ci sono vie intitolate a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e agli agenti della scorta, con l'epitaffio "Il giardino della legalità", dotandolo delle relative attrezzature". Inoltre rivolge un appello agli artisti altamurani (scultori, pittori, ecc.) e ai fotografi "a realizzare e proporre un monumento nel giardino dedicato alle vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio".