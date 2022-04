Fine dello stato di emergenza, chiude centro vaccinale

Con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo, chiude anche il centro vaccinale allestito presso il palazzetto dello sport in via Manzoni. L'impianto potrà tornare quanto prima alla funzione sportiva.Il centro vaccinale, su richiesta della Asl al Comune, è stato attivato a metà aprile del 2021 ed ha operato quindi per quasi un anno intero, seguendo tutte le fasi della campagna vaccinale. Tra cui i picchi di affluenza nei periodi in cui c'erano gli open day, le seconde e le terze dosi. Nell'ultimo periodo il ritmo delle somministrazione era sceso a circa 200-300 dosi alla settimana. Pertanto si è deciso di non procedere ad una nuova proroga. Le vaccinazioni potranno proseguire, nei casi previsti, presso le strutture sanitarie (Asl; ospedali di riferimento per determinate patologie) oppure in studi medici e pediatrici.In totale ad Altamura sono state effettuate circa 149.500 somministrazioni dei vaccini anti-Covid. La popolazione vaccinata ad Altamura è stata del 91 per cento nella fascia dai 12 anni in poi.La Asl di Bari, intanto, prosegue nel comunicare i dati sulla circolazione del virus. Nella settimana dal 21 al 27 marzo i casi registrati sono stati 671 ad Altamura, un dato superiore alla settimana precedente (dal 14 al 20 marzo) in cui i casi erano stati 611.