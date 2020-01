Ex monastero di Santa Croce diventerà "casa" di artisti e viaggiatori

Sarà un'organizzazione giovanile, da individuare con apposito bando da poco pubblicato, a gestire l'immobile comunale "Santa Croce", ex monastero e conservatorio. E' l'iniziativa regionale "Luoghi Comuni" che finanzia progetti di innovazione sociale in spazi pubblici.Dalla Regione è stata ammessa la candidatura del Comune per l'arredo in base alla funzione di ostello della gioventù. L'ente locale provvederà agli allestimenti per rendere la struttura idonea all'ospitalità, d'intesa con il soggetto che vincerà il bando regionale. Le utenze saranno a carico del futuro gestore.L'obiettivo del Comune è "rilanciare e supportare lo sviluppo turistico e culturale della città" e si pensa di ospitare presso l'ostello i giovani viaggiatori alla scoperta di Altamura e del Parco nazionale dell'Alta Murgia, artisti, musicisti, studiosi di paleontologia nonché realizzare allestimenti artistici e museali inerenti la pietra caratteristica del territorio murgiano carsico. E' fissato al 2 marzo il termine per presentare alla Regione Puglia le candidature delle organizzazioni giovanili interessate al bando.Nei prossimi giorni, di concerto con l'Arti Puglia, sarà organizzata una conferenza di presentazione del bando con apertura pubblica per un giorno di questo luogo, comunque sempre più frequentemente utilizzato dalle associazioni locali per mostre, iniziative culturali e sociali, mercatini.