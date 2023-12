Evento “Anima Ceramica”

Anima CeramicaGiovanna CriseVernissage 16 dicembre 2023 - ore 18:30Abbandoniamo la sensazione di staticità che la ceramica spesso porta con sé e prepariamoci ad accogliere una rappresentazione del tutto innovativa, che vuole essere stimolo di apertura visiva e mentale.Anima ceramica - espressione del calendario Quartarella 2024 - ci avvicina al dialogo più insolito, come sono quelli tra anima e materia, tra ceramica e ambiente, tra cartaceo e digitale. Pur rimanendo separati, due mondi apparentemente opposti si legano e traggono evidente vantaggio l'un l'altro, rendendoci consapevoli di come sia possibile rivoluzionare completamente la percezione degli ambienti che ci circondano.È a questo spettacolo che assistiamo quando onoriamo un materiale così antico come la ceramica, inserendolo in un contesto spoglio o grezzo, o in un altro già bello e accogliente. I decori della ceramica prendono vita e restituiscono dinamicità all'ambiente in cui sono inseriti.La ceramica arricchisce, completa, enfatizza. Altre volte, ne è imprevedibile elemento di rottura. Sempre, ne eleva, con colori ed eleganza, la bellezza.In Anima ceramica l'artista Giovanna Crise elabora un sapiente mix di urban photography e motion design da scoprire, mese dopo mese, curiosando al di là del "Play me".L'esperienza che ne deriva è ipnotica e inaspettata.Giovanna CriseGiovanna è una designer multidisciplinare con la passione per il motion design, la grafica, il web e l'exhibit design. Nata a Trieste nel 1994, si laurea in Design e Comunicazione Visiva nel 2017 al Politecnico di Torino realizzando un programma di eventi culturali sul territorio in occasione di Torino Graphic Days, continuando a lavorarci poi per un altro anno. Dopo questa prima esperienza nel mondo degli eventi e della grafica, ha cominciato la sua carriera all'interno di illo dove ora ricopre il ruolo di Brand Strategist.Durante la pandemia, si è approcciata al motion design senza poi mai smettere e facendolo diventare un tratto caratteristico della sua arte e del suo lavoro.Renee QuartarellaCEO | Responsabile marketingCentro Edile Quartarella S.r.l.