Anima Ceramica, l’esperienza multisensoriale nello showroom Quartarella

7 foto Anima ceramica Quartarella

Un'esperienza multisensoriale, quella proposta e accolta con enorme partecipazione nello showroom Quartarella in occasione della presentazione di ANIMA CERAMICA.L'evento aziendale di sabato 16 dicembre, accompagnando gli ospiti in un'esperienza unica e coinvolgente, ha esaltato le proprietà più nascoste e imprevedibili della ceramica.I numerosi ospiti si sono lasciati sorprendere e ispirare, immergendosi fisicamente in una stanza oscurata in cui la vista e l'udito venivano rapiti da video e allestimenti musicali, mentre il gusto veniva ipnotizzato da originali cementine in cioccolato. Una vera fusione tra arte e digitale, la stessa che anima le fotografie apparentemente statiche del calendario Quartarella 2024, che - tramite i QR code - si animano e onorano un materiale così antico come la ceramica."È bello vedere aziende che si incontrano con i giovani creativi italiani" commenta entusiasta della collaborazione e dell'evento l'artista Giovanna Crise, che ha accolto e vinto l'inusuale sfida proposta da Quartarella, trasferendo il progetto digitale su carta stampata. Aggiunge la dott.ssa Renee Quartarella, Responsabile Marketing : "Questi eventi creano situazioni professionali e sociali interessanti perché consentono di fondere l'arte con la competenza tecnica e di creare nuove connessioni, utili al confronto e alla crescita di tutti i partecipanti. Il clima festoso che si crea e che ogni anno trova una realizzazione nuova è per me una leva di motivazione professionale fondamentale, perché capace di aggregare, ma anche di stimolare la creatività e la capacità di mettersi in gioco".ANIMA CERAMICA continua negli spazi Quartarella di Altamura (BA) fino al 21 gennaio 2024.Renee QuartarellaResponsabile marketingCentro Edile Quartarella S.r.l.