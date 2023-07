Epatite C: il piano regionale con i test gratuiti

La Giunta regionale della Puglia ha approvato il documento denominato "Piano operativo per l'eliminazione del virus HCV – Epatite C" nella Regione Puglia quale aggiornamento e integrazione del Piano operativo già approvato.La Giunta ha dato mandato alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero Universitarie e IRCCS pubblici di avviare con urgenza l'offerta attiva e gratuita del test di screening HCV da parte dei laboratori di analisi, delle strutture di ricovero (ricovero ospedaliero, day-service e day-hospital), delle altre strutture sanitarie pubbliche, secondo quanto indicato nel Piano nonché secondo le linee di indirizzo operative che saranno emanate dalla Regione Puglia.La Regione ha incaricato l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto a procedere all'esecuzione di idonea procedura di gara in unione d'acquisto e con procedura di somma urgenza, quale Ente capofila in nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie Locali della Puglia per la fornitura di test e sistemi diagnostici per l'attuazione del programma di screening per l'eliminazione del virus dell'Epatite C (HCV), sulla base delle caratteristiche tecniche definite dalla Cabina di Regia regionale HCV.