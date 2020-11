Coronavirus: i positivi attuali sono oltre 1000, guariti 350

E' stato aggiornato il bollettino dell'emergenza sanitaria per i contagi da coronavirus. Dopo alcuni giorni, la sindaca Rosa Melodia ha comunicato i dati ricevuti dal dipartimento di prevenzione della Asl.Attualmente i positivi sono 1077 di cui 22 persone sono ricoverate. Da agosto, quando è iniziata la seconda ondata, i guariti sono circa 350 mentre le persone decedute sono state 8. Numeri, secondo la sindaca, che sono sicuramente per difetto perché nella statistica non rientrano i tantissimi casi non tracciati. "Non vogliamo certamente terrorismo - sostiene - ma se questi sono i numeri vuol dire che abbiamo un problema molto più ampio".Per la sindaca sono numeri preoccupanti, per questo si è detta pronta ad altre misure e limitazioni. "Mi riservo - ha detto - di prendere decisioni molto più significative nei prossimi giorni, sulla base dell'evolversi della situazione". Quindi ha auspicato che tutti i sindaci siano concordi in azioni più forti.Quanto alle ordinanze in vigore, Rosa Melodia ha stigmatizzato "i comportamenti irresponsabili dei furbi" e il mancato rispetto delle regole.