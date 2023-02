Elezioni comunali a maggio, si vota in due giorni

Si voterà a metà maggio e in due giorni. Questo lo scenario più probabile per l'indizione delle elezioni amministrative 2023 nei Comuni italiani che rinnovano i consigli comunali ed eleggono i sindaci. Ma bisogna attendere l'ufficialità, al momento è l'ipotesi prevalente.I dati certi sono questi: per legge le elezioni si terranno in una finestra compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per le consultazioni elettorali del 2023 il Parlamento ha deciso di votare in due giornate, non solo in una, ripristinando così l'apertura delle urne di domenica e di lunedì, con spoglio subito a seguire nel pomeriggio del lunedì.La fissazione delle date viene stabilita con decreto del Ministero dell'Interno, previo passaggio in Consiglio dei ministri. Stando ai rumors le date più probabili sono 14 e 15 maggio, con ballottaggi due settimane dopo (28 e 29 maggio). L'ufficializzazione arriverà a breve, anche perché la macchina elettorale ha dei tempi ben precisi da rispettare.Nel frattempo i "giochi" della politica devono mettere l'acceleratore perché se saranno confermate le date di metà maggio, ci saranno meno di due mesi per formare le liste elettorali.Ad Altamura si vota a scadenza naturale, non sono elezioni anticipate anche se il Governo Melodia ha concluso il mandato vari mesi prima del termine. Nel 2018 Rosa Melodia portò alla vittoria il centrosinistra che, in quel momento, era reduce da 15 anni di opposizione. L'esperienza si è chiusa l'11 dicembre scorso a causa della crisi politica.