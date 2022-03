Due ragazze ucraine accolte dall'associazione Link

Da due giorni l'associazione "Link", che si occupa di scambi giovanili e di progetti di volontariato, ospita Anna e Yuliia, due ragazze ucraine che sono arrivate ad Altamura per un progetto di sei mesi nell'ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà.Le due volontarie sono arrivate da Kiev, via Varsavia (in aereo), per partecipare ad un progetto di mobilità giovanile europea. In un momento tragico, come quello che l'Ucraina sta vivendo per la guerra, le due ragazze sono arrivate ad Altamura con tanta speranza di guardare a un futuro più sereno ma con il carico gravoso dei pensieri rivolti ai loro cari che sono a casa.Dopo la richiesta di disponibilità alla partenza, l'associazione altamurana ha immediato dato il via libera al progetto.Anna e Yuliia saranno impegnate nelle attività di Link, a cominciare dalla biblioteca di comunità Agorateca.