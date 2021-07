Dopo tanti mesi di chiusura per le restrizioni Covid, riapre il centro anziani

Riprendono in presenza oggi le attività del Centro polivalente per anziani "Simone Viti Maino" del Comune di Altamura. Il servizio è rivolto alla partecipazione anche non continuativa di 60 anziani autosufficienti, attraverso attività ludico-ricreative, di socializzazione e animazione per scongiurare il rischio di isolamento e marginalizzazione, mantenere i livelli di autonomia e fornire supporto psicologico alle famiglie.Il centro, a causa delle restrizioni sanitarie e per ragioni di cautela, è chiuso dall'autunno. Riprendono così le attività motorie e quelle di intrattenimento per i frequentatori del centro sociale.Le attività in remoto saranno comunque garantite in favore di coloro che ne faranno richiesta: attività di sportello di ascolto e supporto psicologico, di supporto e prevenzione dell'emergenza caldo.Attualmente il centro è gestito da una cooperativa di Matera, con affidamento di quattro mesi da parte del Comune.