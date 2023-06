Donazione organi e trapianti, cresce la sensibilità ad Altamura

6 foto Giornata della donazione degli organi

Domenica si è tenuta una Giornata per le donazioni ed i trapianti, in omaggio al medico pediatra Filippo Rella, organizzata dalla famiglia e dalle associazioni Admo (associazione donatori midollo osseo), Ail (associazione italiana contro le leucemie), Aido (associazione italiana donatori di organi) e Happy Runners, per sensibilizzare i cittadini alla cultura della donazione e alla crescita dei trapianti, ma anche alla cura del proprio stile di vita, elemento fondamentale in tema di prevenzione. Importante la partecipazione ai vari momenti della giornata, a conferma della sensibilità e dei progressi nella cultura del dono che nel tempo la città ha fatto e che oggi dimostra con grande attenzione a questi temi. Ma bisogna insistere.L'iniziativa è stata dedicata alla memoria di Rella, a due anni dalla sua scomparsa. Filippo Rella ha dedicato fortemente la sua vita alla cultura della donazione, diventando esempio di solidarietà, forza, speranza e altruismo.Il programma è iniziato con l'ambulatorio mobile dell'Admo in via Ottavio Serena per poter effettuare attività di tipizzazione. Quindi c'è stata una passeggiata per Filippo, una camminata non agonistica, tutti in maglietta gialla, a cura della Happy Runners Altamura di cui Rella faceva parte.Nel pomeriggio nel Teatro Mercadante si è tenuto un momento di confronto sul tema della donazione e sulle attività di sensibilizzazione, con la presenza di Nicola Disabato, responsabile AIDO Altamura, Giorgina Specchia Ematologa - AIL Puglia; Maria Stea, responsabile ADMO Puglia; Loreto Gesualdo, Ordinario di Nefrologia e coordinatore del Centro Regionale Trapianti Puglia. Ha coordinato il giornalista Onofrio Bruno. Sul palco è intervenuto anche il sindaco Antonio Petronella. E' seguita la premiazione degli atleti: simbolicamente i due più giovani e i due meno giovani. Non sono mancati i momenti di commozione e al contempo quelli con il sorriso. Le associazioni hanno ribadito l'importanza di essere sempre presenti nel tessuto sociale e di insistere con i messaggi. Uno strumento molto valido si è dimostrato il progetto dell'Aido per la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità.La serata si è conclusa con il concerto "Canzoni di Fabrizio De André", in cui si è esibita la formazione "Nuvole Rosse".