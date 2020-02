Donazione di organi, premiata la città di Altamura

Domenica il Centro Trapianti Puglia ha organizzato l' evento "Chi dona vive due volte", al teatro "Piccinni" di Bari, insieme alle istituzioni regionali della sanità, per celebrare i donatori di organi, tessuti, cellule e pazienti trapiantati pugliesi.In questa occasione il coordinatore del Centro Trapianti prof. Loreto Gesualdo ha consegnato una targa, come menzione particolare ai dipendenti del Comune di Altamura per il prezioso contributo nella raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi, resa possibile dall'attivazione del progetto "Una Scelta in Comune" e successivamente dall'adozione della nuova CIE (carta identità elettronica).Hanno partecipato alla premiazione la Sindaca di Altamura Rosa Melodia, il dirigente del I Settore (Area Servizi Amministrativi ed al Cittadino) Gianluca Nicoletti ed il caposervizio dell'Ufficio Anagrafe Vanni Murgese. Un programma ricco di interventi, anche musicali con Libre Ensemble (Annunziata Loporcaro e Nicola Moramarco) e Nico Berardi.La Sindaca ha sottolineato l'impegno del dirigente, del caposervizio e dei dipendenti dell'Ufficio Anagrafe nel portare avanti questo progetto avviato nel 2014 e la dedizione delle sei associazioni di ''Una tante squadre per la vita" nel raggiungimento di questo risultato con una costante e quotidiana attività di sensibilizzazione sul territorio".