Donazione di generi alimentari alla Caritas

Generi alimentari per famiglie in difficoltà sono stati donati alla Caritas, presso la parrocchia "San Giovanni Bosco", dal 7° reggimento bersaglieri dell'Esercito. Un'iniziativa che replica i gesti di attenzione alla comunità come quelli già compiuti nella prima fase dell'emergenza Covid, in cui vennero effettuate consegne di cibo e generi di prima necessità alle Caritas di Altamura e Gravina.Una rappresentanza del 7° reggimento, guidato dal colonnello Giovanni Ventura, ieri ha trasportato numerosi cartoni con il cibo dalla caserma "Trizio" - dove il reggimento ha sede - alla chiesa di San Giovanni Bosco. Il carico è stato ricevuto dal parroco don Antonio Scaramuzzi. Sarà destinato alle esigenze della Caritas. Oltre all'assistenza alle famiglie bisognose, ad Altamura la Caritas e le parrocchie - oltre a numerosi donatori e volontari - alimentano la mensa della carità affidato principalmente all'Opera mariana del Samaritano.I militari del 7° reggimento bersaglieri, con una raccolta fondi, hanno voluto di nuovo testimoniare il legame con il territorio che li ospita attraverso un'azione di sensibilità e generosità. Da ricordare, inoltre, che durante la prima fase dell'emergenza sanitaria i militari donarono il sangue all'ospedale della Murgia rispondendo agli appelli, in considerazione della drastica riduzione di scorte.Al momento della consegna, Ventura ha ricordato l'impegno dell'Esercito Italiano a supporto del Paese. In Puglia, peraltro, attualmente la Brigata "Pinerolo" - a cui il "Settimo" appartiene - è direttamente impegnata nell'ambito dell'operazione "Igea" e gestisce tre "drive-through" (attività disposta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, sotto la guida del Comando operativo di vertice interforze).