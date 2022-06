Distretto del grano duro, convegno sul bando per le filiere

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato lo scorso 22 aprile 2022 il V bando recante le caratteristiche e le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni. Un'occasione imperdibile per tutti coloro che operano nei settori della filiera del grano duro.Il Distretto del Grano Duro, considerate anche le ristrette tempistiche per la partecipazione, ha organizzato un convegno finalizzato ad illustrare i requisiti richiesti dal bando, le misure premiali in esso previste e le attività da porre in essere per partecipare. L'evento si terrà ad Altamura il prossimo venerdì 3 giugno alle ore 11:00 presso la Sala "Tommaso Fiore" dell'ex monastero del Soccorso (piazza della Resistenza, 5 / Porta Matera). Interverranno: Nunzio Panaro (presidente del Distretto del Grano Duro), Manlio Livio Cassandro (agronomo), Francesco Paolicelli (consigliere regionale).