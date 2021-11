Depuratore, via libera a un progetto di 2 milioni di euro

Oltre ai lavori in corso in città sulle reti idriche, nel programma di interventi di Aqp c'è anche il depuratore in contrada Sgarrone. "Ciò nell'ottica di una maggiore efficienza e prestanza dell'intero sistema idrico-fognario della città", spiega Aqp.L'impianto di Altamura è stato sottoposto, tra il 2015 ed il 2018, a importanti lavori di adeguamento in materia di scarichi delle acque reflue. Grazie ai lavori eseguiti, per un importo di 6,4 milioni di euro la capacità di trattamento dell'impianto è passata da 70.957 a 95.414 abitanti equivalenti. Vale a dire un incremento della capacità di trattamento.Al Comune è stato presentato il progetto per la "Manutenzione straordinaria delle stazioni di clorazione, filtrazione e degli impianti elettrici", per un importo complessivo da quadro economico pari a 2.100.000 euro. Nello specifico, gli interventi prevedono: il collegamento del collettore esistente di by-pass del DN800 in Pead direttamente in testa al comparto di disinfezione esistente (che, pertanto, sarà convertito a comparto di disinfezione in linea delle extraportate (in conformità al R.R. 13/2017); la sostituzione dei filtri a gravità a sabbia con nuovi filtri a tela, la realizzazione di un nuovo comparto di debatterizzazione UV; la costruzione di una nuova vasca di disinfezione di supporto (con acido peracetico) a valle della sezione di filtrazione e disconnessa idraulicamente dal collettore di scarico esistente; l'inserimento di un misuratore di portata in uscita dall'impianto; la realizzazione di un nuovo gruppo antincendio che sarà connesso alla rete esistente; la realizzazione di un nuovo gruppo di pressurizzazione delle acque di servizio; la modifica dell'impianto elettrico, nonché tutte le opere accessorie e di sistemazione finale. Con delibera di giunta, il Comune ha espletato la "presa d'atto" del progetto esecutivo.Per il depuratore sono previsti anche altri progetti. Uno riguarda il miglioramento delle emissioni in atmosfera e l'adeguamento per le acque meteoriche di dilavamento. I lavori prevedono il confinamento e la copertura delle stazioni di grigliatura e dissabbiatura, con relativi cassoni rifiuti, nonché dei sedimentatori primari. Prevista anche l'installazione di sistemi di deodorizzazione per le nuove zone coperte e di potenziamento di alcune stazioni della linea fanghi. Gli interventi saranno completati con il drenaggio e lo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili dell'impianto e la sostituzione di alcune strutture di sicurezza come parapetti e scalette. L'importo dei lavori è di 3,5 milioni di euro.Un altro riguarda la realizzazione di una sezione di sedimentazione primaria e un potenziamento della sezione di digestione anaerobica, per un importo di circa 6 milioni.(Notizia e contenuti a cura di Altamuralife - Tutti i diritti sono riservati)