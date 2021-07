Depuratore, previsti altri lavori di Aqp

Oltre ai lavori in corso in città sulle reti idriche, nel programma di interventi di Aqp c'è anche il depuratore in contrada Sgarrone. Ciò nell'ottica di una maggiore efficienza e prestanza dell'intero sistema idrico-fognario della città.L'impianto di Altamura è stato sottoposto, tra il 2015 ed il 2018, a importanti lavori di adeguamento in materia di scarichi delle acque reflue. Grazie ai lavori eseguiti, per un importo di 6,4 milioni di euro la capacità di trattamento dell'impianto è passata da 70.957 a 95.414 abitanti equivalenti. Vale a dire un incremento della capacità di trattamento.Attualmente è in corso di autorizzazione il progetto per il miglioramento delle emissioni in atmosfera e per l'adeguamento per le acque meteoriche di dilavamento. I lavori prevedono il confinamento e la copertura delle stazioni di grigliatura e dissabbiatura, con relativi cassoni rifiuti, nonché dei sedimentatori primari. Prevista anche l'installazione di sistemi di deodorizzazione per le nuove zone coperte e di potenziamento di alcune stazioni della linea fanghi.Gli interventi saranno completati con il drenaggio e lo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili dell'impianto e la sostituzione di alcune strutture di sicurezza come parapetti e scalette. L'importo dei lavori è di 3,5 milioni di euro.In manutenzione straordinaria sono stati messi in atto parallelamente due importanti progettazioni, l'una riguardante il potenziamento della sezione di filtrazione e debatterizzazione, i cui lavori saranno appaltati a breve per un importo di circa 2 milioni, l'altra relativa alla previsione di realizzare una sezione di sedimentazione primaria e un potenziamento della sezione di digestione anaerobica, per un importo di circa 6 milioni.Partiranno a breve anche i lavori di raddoppio dell'emissario del depuratore già contrattualizzati, per un importo di circa 600.000 mila euro, con ultimazione prevista entro la fine del 2021.