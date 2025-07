Agricoltura: acque affinate dal depuratore per uso irriguo

Il Comune di Altamura, in collaborazione con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica Pugliese, ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta agli operatori agricoli del territorio per l'utilizzo delle acque affinate provenienti dal depuratore comunale.L'iniziativa rappresenta una concreta opportunità per affrontare la crisi idrica, particolarmente acuta durante la stagione estiva, promuovendo al contempo i principi dell'economia circolare e della gestione sostenibile della risorsa idrica.Oltre alla possibilità di riutilizzo immediato, la manifestazione di interesse permetterà di raccogliere informazioni utili sulle esigenze del territorio, anche in vista della progettazione di un'eventuale infrastruttura di distribuzione delle acque affinate per scopi irrigui.È ferma volontà dell'Amministrazione utilizzare l'acqua rigenerata anche per l'irrigazione del verde urbano e il lavaggio delle strade, avviando così un percorso virtuoso per liberare progressivamente l'acqua di falda dagli usi non essenziali, preservandola come risorsa fondamentale e bene comune.Tutti i soggetti interessati possono consultare l'avviso pubblico e presentare la propria manifestazione di interesse entro il 4 agosto.