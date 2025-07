Uso delle acque depurate per scopi irrigui in agricoltura

Il Comune di Altamura, in considerazione delle condizioni di emergenza idrica in cui versa la Regione Puglia, intende raccogliere manifestazioni di interesse rivolte all'utilizzo di acque reflue depurate per uso irriguo in agricoltura per l'annata agraria 2025. L'impianto di depurazione di Altamura è attualmente in grado di erogare acque reflue di classe di qualità B ai sensi del Reg UE 2020/741 che possono essere utilizzate per l'irrigazione di "Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne".I volumi giornalieri di acque reflue che l'impianto di depurazione è in grado di erogare è pari a 148 metri cubi al giorno (litri al secondo). Dal depuratore in contrada Sgarrone manca un'infrastruttura irrigua pubblica che consenta di convogliare le acque riutilizzabili ai fini irrigui verso una specifica area agricola. Pertanto, nelle condizioni attuali, la possibilità di riutilizzo dell'acqua affinata è possibile solo con oneri a totale carico dei richiedenti ed attraverso l'impiego di propri mezzi.Gli interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo pec "protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it" entro il giorno 4 agosto 2025 alle ore 12:00.