vasca depuratore
vasca depuratore
Territorio

Cia agricoltori: bene uso irriguo di acque depurate

Incontro al Comune. Interessati 200 ettari di terreni

Altamura - venerdì 8 agosto 2025 10.56
La CIA agricoltori ha tenuto un incontro nei giorni scorsi sull'avviso per l'uso irriguo delle acque affinate del depuratore.

Il commento dell'organizzazione agricola: "L'avviso rivolto agli agricoltori e pubblicato dal Comune di Altamura, in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e Acquedotto Pugliese, per l'utilizzo delle acque reflue provenienti dal depuratore comunale va finalmente nella direzione auspicata da CIA Agricoltori Italiani Levante (Bari-Bat) mettendo in atto la proposta dell'assessore Donato Pentassuglia. Ringraziamo l'assessore comunale all'ambiente Annarita Marvulli che, anche ieri, durante l'incontro in Comune richiesto proprio dalla nostra organizzazione, ha dato ampia disponibilità a collaborare per lo sviluppo della progettualità proposta da CIA Levante e dalla consigliera comunale Maria Adorante".

È Giuseppe De Noia, presidente provinciale di CIA Levante, a esprimere la propria soddisfazione e quella dell'organizzazione agricola che rappresenta per l'avviso che si sostanzia nell'opportunità di mettere a disposizione le acque affinate a fini irrigui. Sono circa 200 gli ettari che insistono nella zona del depuratore comunale. Le risorse idriche che saranno impiegate per l'irrigazione possono restituire piena produttività a un territorio che, negli anni scorsi, ha offerto occupazione e reddito a decine e decine di famiglie.

"L'adesione del Comune di Altamura, che va nella direzione del DGR n. 257 del 10/03/2025 sulle iniziative volte a contrastare l'emergenza idrica in cui versa la Puglia, è un provvedimento molto atteso che può portare benefici all'economia dell'agricoltura e dell'indotto. In un periodo in cui si parla di ridurre gli sprechi - osserva Giuseppe De Noia- è un vero peccato che centinaia di migliaia di metri cubi acqua al giorno vengano dispersi nell'ambiente, quando invece il riuso delle acque sicuramente può creare condizioni favorevoli per la coltivazione di produzioni a più alto valore aggiunto".

Sulla stessa lunghezza d'onda le considerazioni espresse da Giuseppe Creanza, direttore provinciale di CIA Levante: "Ora occorre lavorare per l'infrastrutturazione di una rete irrigua pubblica che consenta di convogliare le acque riutilizzabili ai fini irrigui verso una specifica area agricola, situata nelle immediate vicinanze del depuratore. Si tratta di circa 200 ettari che possono portare valore aggiunto all'economia agricola della zona".
  • Agricoltura
  • Depuratore
Altri contenuti a tema
Agricoltura: acque affinate dal depuratore per uso irriguo Agricoltura: acque affinate dal depuratore per uso irriguo C’è possibilità di utilizzo
Uso delle acque depurate per scopi irrigui in agricoltura Palazzo di città Uso delle acque depurate per scopi irrigui in agricoltura Avviso del Comune per raccogliere manifestazioni di interesse
Agricoltura pugliese torna a crescere Agricoltura pugliese torna a crescere Bilancio 2024. La relazione annuale della Banca d'Italia
Gli effetti della siccità sull'agricoltura Gli effetti della siccità sull'agricoltura La situazione in Puglia nel comunicato della Coldiretti
Pericolo di incendi per seminativi, agricoltori lanciano allarme Cronaca Pericolo di incendi per seminativi, agricoltori lanciano allarme La Cia chiede misure di prevenzione
Giovani agricoltori: pubblicato il bando per gli aiuti Giovani agricoltori: pubblicato il bando per gli aiuti E' possibile presentare le domande di sostegno
Contrasto alla xylella: obbligo di lavorazioni del terreno Contrasto alla xylella: obbligo di lavorazioni del terreno Il provvedimento della Regione riguarda anche Altamura
Aumentano gli orti didattici e urbani, anche in affitto Aumentano gli orti didattici e urbani, anche in affitto Coldiretti Puglia fa il punto della situazione
Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli
7 agosto 2025 Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli
Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti
7 agosto 2025 Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti
3
Parco Alta Murgia: il saluto di Tarantini, non confermato presidente
7 agosto 2025 Parco Alta Murgia: il saluto di Tarantini, non confermato presidente
Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso
6 agosto 2025 Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso
1
Loizzo nominato presidente del Parco dell’Alta Murgia
6 agosto 2025 Loizzo nominato presidente del Parco dell’Alta Murgia
Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto
6 agosto 2025 Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto
Granaio Italia, in funzione piattaforma nazionale di monitoraggio
6 agosto 2025 Granaio Italia, in funzione piattaforma nazionale di monitoraggio
Giovani: approvata legge regionale sui talenti
5 agosto 2025 Giovani: approvata legge regionale sui talenti
Urologia: nuova tecnica di cura nell’ospedale della Murgia
5 agosto 2025 Urologia: nuova tecnica di cura nell’ospedale della Murgia
Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane
4 agosto 2025 Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane
Da oggi si cambia per i bus extraurbani, unico capolinea in via Santeramo
4 agosto 2025 Da oggi si cambia per i bus extraurbani, unico capolinea in via Santeramo
Pulo di Altamura: inciviltà con lancio di bottiglie
4 agosto 2025 Pulo di Altamura: inciviltà con lancio di bottiglie
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.