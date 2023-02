Cultura del donare, incontri e concorso per le scuole

L'Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido) per il secondo anno consecutivo propone il Concorso Scolastico 'Lezioni.....di vita'. Il concorso mira a promuovere negli studenti la cultura della donazione ed il trapianto di organi, la diffusione della solidarietà e incentivarli all'arte della scrittura e alle tecniche multimediali."Abbiamo ritenuto di riproporre l'iniziativa - spiega Nicola Disabato - grazie alla apprezzabile adesione ed importante partecipazione dei nostri studenti".Il Concorso è articolato in 3 Sezioni: TEMA, CINEMA BREVE, FOTOGRAFIA ed è riservato agli studenti del Biennio e del Triennio delle Scuole di Secondo grado della Città di Altamura. La partecipazione al concorso è gratuita. La manifestazione è quindi finalizzata a far realizzare agli studenti, RACCONTI BREVI, originali ed inediti, video corto o spot pubblicitario o fotografia, sul tema della solidarietà e della donazione e Trapianto di organi tessuti e cellule. Il termine ultimo è fissato per il 28 aprile 2023.Gli elaborati presentati saranno esaminati da una apposita commissione composta da esperti scelti dall'Associazione organizzatrice. Ai vincitori saranno assegni premi distinti per le categorie BIENNIO e TRIENNIO. Potranno eventualmente essere assegnati Premi Speciali e segnalazioni di merito."Le giovani generazioni - aggiunge Disabato - hanno un ruolo determinante nella nostra società; essi sono i cittadini del domani, ed a loro deve essere consegnato il messaggio del dono gratuito, dell'affetto e della solidarietà verso coloro che sono i più deboli, mortificati dalle malattie fisiche e dello spirito. La cultura del dono e della solidarietà deve entrare a far parte a pieno titolo della nostra società, ed esaltare i sentimenti di solidarietà, di fratellanza e di amore che sono alla base della convivenza civile ed umana. Nonostante i 3.800 trapianti eseguiti nel 2022 in Italia (3.800 persone che sono tornate a vivere!!), il numero dei pazienti in lista di attesa di un organo, è fermo ad oltre 9.000. Ed è per questo che l'AIDO grazie all'opera di informazione svolta su tutto il territorio nazionale, fa in modo che i Pazienti in lista di attesa, possano beneficiare del più semplice dei diritti: la vita".