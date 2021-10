Covid: solo 2 casi in una settimana ad Altamura

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini.In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in aumento, quasi un raddoppio, anche se i numeri restano contenuti in rapporto alla popolazione: nella settimana 18-24 ottobre i nuovi contagi sono stati 213 mentre in quella precedente erano stati 116. Ad Altamura, invece, continua il calo dei casi: nella settimana presa a riferimento sono stati 2 mentre in quella precedente erano stati 7.Per la Asl Bari, nonostante questo scostamento settimanale, il contenimento dell'emergenza epidemiologica è dovuto alla progressione della vaccinazione. In tutta la provincia sono state somministrate quasi due milioni di dosi, per l'esattezza 1.973.618. Per la vaccinazione, fino a ieri ad Altamura risultano effettuate 97.892 somministrazioni di cui 53.224 con prime dosi e il resto con completamento del ciclo vaccinale.Oggi: Ad Altamura i positivi attuali sono 17.Nel 2020: nello stesso periodo dello scorso anno i casi erano 411, con una progressione in aumento.