Covid: risalgono i casi, situazione ospedaliera sotto controllo

Lo stato di emergenza cessa il 31 marzo e non viene prorogato

Obbligo di mascherine: prorogato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie);

Accesso al luogo di lavoro: dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l'obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.

La Asl Bari ha comunicato il bollettino settimanale con cui ha aggiornato i dati sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. Ecco il dettaglio riguardante sia l'intera provincia sia Altamura, per la settimana scorsa, dal 14 al 20 marzo. L'aggiornamento, infatti, è "sfalsato" di quasi una settimana. Si conferma l'inversione di tendenza con un incremento dei casi.In provincia di Bari si registra un'inversione di tendenza e i nuovi casi Covid sono in risalita: nella settimana 14-20 marzo, i nuovi contagi sono stati 14.614 mentre in quelle precedenti, rispettivamente 8.684 e 6266. Ad Altamura nella settimana presa a riferimento si sono registrati 611 casi di contagio, in aumento rispetto alle precedenti (432 e e 341). Non è stato comunicato il dato degli "attuali positivi".La situazione ospedaliera rimane, al momento, sotto controllo: non risulta un aumento della pressione sui posti letto Covid perché, in prevalenza, si tratta di forme asintomatiche o lievi. Sono anche numerosi i casi di persone che si positivizzano per la seconda volta.Criteri statistici: in merito ai dati settimanali la Asl Bari precisa che i numeri presentati possono presentare delle oscillazioni per "il continuo processo di consolidamento dei dati". In base a tali criteri i dati forniti settimana per settimana variano. Pertanto, principalmente il loro valore statistico è nell'individuare una tendenza.Il ritmo delle vaccinazioni si sta quasi fermando. Dall'inizio della campagna, in tutta la provincia sono state somministrate poco oltre 3 milioni di dosi.Ad Altamura risultano effettuate 149.009 dosi, con un aumento di quasi 300. I vaccinati sulla popolazione dai 12 anni in su (quindi con esclusione della fascia 5-11) sono il 91 per cento. Il centro vaccinale presso il palazzetto dello sport "Baldassarra" è aperto sino alla fine di marzo.In base all'ultimo decreto legge del Governo, queste le prossime misure.