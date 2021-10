Covid: numeri ancora in calo

La situazione in provincia e ad Altamura

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in calo: nella settimana 27 settembre - 3 ottobre i nuovi contagi sono stati 200 mentre in quella precedente erano stati 270. Ad Altamura i casi registrati nella settimana presa a riferimento sono stati 18 mentre nella precedente erano stati 35.Per la vaccinazione, fino a ieri ad Altamura risultano effettuate 94.607 somministrazioni di cui 52.226 con prime dosi e 42.230 con completamento del ciclo vaccinale.