Covid, inizia la campagna vaccinale con la fase 1

Dopo la data simbolica del V (Vaccine) - Day di domenica, con le prime centinaia di dosi inoculate in prevalenza a operatori sanitari e pure a una signora anziana di 94 anni, inizia a partire da oggi la fase 1 della campagna vaccinale contro il Covid-19.In Puglia è arrivata la prima fornitura di 30.420 dosi di vaccino anti covid e sono state già state distribuite negli 11 punti dislocati su tutto il territorio regionale. Lo comunica l'assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco. "La macchina organizzativa sta procedendo senza sosta - prosegue Lopalco -. I vaccini sono stati presi in consegna e stoccati, garantendo la catena del freddo, dal personale delle farmacie ospedaliere. Questi luoghi sono sorvegliati dalle forze dell'ordine, che ringrazio per il grande lavoro di squadra che stanno realizzando insieme a tutto il personale sanitario. La conservazione dei vaccini avviene all'interno di ultra freezer a - 80 gradi".La vaccinazione riguarderà, come priorità, gli operatori sanitari aderenti in maniera volontaria e le case di riposo per anziani.La Puglia è ancora alle prese con la seconda ondata dei contagi. La curva epidemiologica è in discesa ma la circolazione del virus resta elevata. Inoltre si sono registrati i primi casi di positività alla variante inglese, ritenuta maggiormente contagiosa. Secondo l'Istat, in Puglia la seconda ondata è stata oltre venti volte più forte della prima.