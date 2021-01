Covid: i nuovi dati della Asl, i decessi sono 57

Gli uffici del dipartimento di prevenzione della Asl hanno aggiornato i dati sulla situazione sanitaria, relativa ai contagi da Sars Cov2 ad Altamura. L'aggiornamento è stato comunicato dalla sindaca Rosa Melodia. La statistica è aggiornata al 12 gennaio.Il dato nuovo, più rilevante, riguarda i decessi. Dall'inizio della seconda ondata ad agosto sono stati 57, più del doppio di quelli finora comunicati. La statistica è stata integrata con i dati provenienti dagli ospedali.Sono 746 gli attuali casi di Covid-19 ad Altamura. I guariti o negativizzati sono 2820. In tutto sono 3566 i casi di Covid-19 ad Altamura dalla seconda ondata di contagi (esclusi i decessi).Con i dati aggiornati all'8 gennaio i positivi erano 778, i guariti 2687 e i casi totali 3465 (esclusi i decessi).Quindi in 4 giorni la dinamica è questa: nuovi casi di contagio + 101; variazione del numero degli attuali positivi - 32; guariti/negativizzati + 133.La postazione dei tamponi molecolari in via Manzoni è attiva tutti i giorni. Nel frattempo è stata attivata pure la postazione per i tamponi rapidi (antigenici) presso lo stadio D'Angelo. In questi giorni si sta sottoponendo al test il personale scolastico, su base volontaria.