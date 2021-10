Covid: i nuovi casi scendono ancora

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in calo: nella settimana 4-10 ottobre i nuovi contagi sono stati 148 mentre in quella precedente erano stati 200. Ad Altamura i casi registrati nella settimana presa a riferimento sono stati 8 mentre nella precedente erano stati 18.Per la Asl Bari il costante calo dei numeri è dovuto alla progressione della vaccinazione.Per la vaccinazione, fino a ieri ad Altamura risultano effettuate 95.825 somministrazioni di cui 52.669 con prime dosi e 42.968 con completamento del ciclo vaccinale.Confronto 2020-2021 ad AltamuraOggi: Ad Altamura i positivi attuali sono 69 di cui 1 paziente in ospedale.Nel 2020: nello stesso periodo del 2020 i casi erano circa 280, in costante aumento, tanto che esattamente un anno fa (il 15 ottobre) la Asl dispose l'allestimento del reparto Covid presso l'ospedale della Murgia.