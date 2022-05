Covid, diminuiscono casi in Terra di Bari

Continua a scendere la curva pandemica nell'area della Città Metropolitana di Bari. Nella settimana dal 9 al 15 maggio sono infatti 6.107 i nuovi casi di positività al covid registrati a Bari e Provincia contro i 7.769 dei sette giorni precedenti. Numeri che portano l'indice di incidenza a calare di un ulteriore 21,4% passando da 631,5 al 496,4 per 100mila abitanti.Un dato confermato anche ad Altamura dove nella settimana dal 9 al 15 maggio sono stati registrati 295 nuovi casi, in calo rispetto ai 343 dei sette giorni precedenti con il tasso di incidenza che passa dal 490 al 421,4 per 100mila abitanti. Non si hanno notizie del numero degli attualmente positivi.L'andamento della curva pandemica fa comunque ben sperare per le prossime settimane. Rimane l'invito dell'azienda sanitaria alla popolazione a completare il ciclo vaccinale, ricordando che "a seconda delle categorie interessate e della dose (terza o quarta), è possibile vaccinarsi senza prenotazione e senza alcuna attesa negli hub della ASL Bari, nelle farmacie aderenti e, per i soggetti fragili e over 80, dai medici di medicina generale".