Covid: dimezzati i nuovi casi ad Altamura

In calo i contagi anche in provincia di Bari

Il bollettino diramato dall'Asl per la settimana che va dal 26 luglio al primo agosto parla di 210 nuovi casi di positivi al coronavirus, contro i 238 della settimana precedente, con l'indice di positività che scende dal 19,3 al 17,1 casi per 100 mila abitanti. Un dato sostanzialmente stazionario, con ben 11 comuni in Terra di Bari che fanno registrare zero casi e con quindici centri abitati che, invece, hanno all'attivo un numero di nuovi positivi che oscilla da 1 a 5 casi.Dimezzato il numero dei casi ad Altamura rispetto alla settimana precedente. Nel giro di sette giorni si è passati infatti dai 16 casi con un indice di positività pari al 22,9 per 100 mila abitanti, agli 8 casi di questa settimana con l'indice sceso all'11,4.Continua la campagna vaccinale che ha portato finora alla somministrazione di oltre 1 milione e 635mila dosi di vaccino nell'area della provincia di Bari, con il centro vaccinale di Altamura che ha inoculato finora 75.435 dosi. Visto l'andamento della pandemia, rimangono in essere le raccomandazioni del caso da parte dell'Azienda sanitaria barese che invita la popolazione ad avere un atteggiamento prudente nelle situazioni di vita sociale, evitare assembramenti, adottando tutte le misure precauzionali di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria e dal buon senso.