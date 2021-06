Covid, crollo dei nuovi casi ad Altamura e in provincia di Bari

Crolla la curva dei casi di positivi al Covid anche per questa settimana nella provincia di Bari. Un trend che conferma i dati in miglioramento delle settimane precedenti, con un netto passo in avanti anche della campagna vaccinale. Le percentuali per la settimana dal 24 al 30 maggio parlano di 308 nuovi casi nella provincia barese, rispetto ai 558 dei sette giorni precedenti. Un calo del 45% del numero di contagi in Terra di Bari. Il rapporto settimanale fa segnare un tasso particolarmente basso e confortante, pari ai 25 nuovi casi per 100mila abitanti. Una tendenza favorevole che va sempre consolidandosi, in tutti i 41 comuni della provincia. Infatti, nei sette giorni sotto esame, i comuni senza casi covid sono passati da 8 a 12.Anche sul fronte vaccini le cose stanno procedendo per il meglio. Una campagna vaccinale anti-Covid che – affermano dall'Asl- "avanza in modo costante e continuo, man mano che vengono coinvolte fasce di popolazione più ampie e più giovani, compresi i maturandi ed a stretto giro anche i minori più "fragili" tra 12 e 15 anni". I numeri della provincia di Bari parlano di oltre 74mila e 500 dosi somministrate negli ultimi sette giorni, in tutti i centri vaccinali del territorio (56mila 587 prime dosi e 17mila 990 richiami), che portano a 829mila il numero complessivo delle persone che si sono vaccinate, con 581mila e195 prime dosi e 247mila e 857 seconde dosi.Numeri che in terra di Bari fanno ben sperare. "Numeri che si traducono in una copertura vaccinale rilevante: il 46 per cento della popolazione generale ha ricevuto almeno una dose di vaccino" - sottolineano dall'azienda sanitaria barese, ricordando che queste cifre, visto l'allargamento della campagna vaccinale, "sono destinate ad aumentare ulteriormente".