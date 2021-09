Covid: calo dei nuovi casi in provincia di Bari e ad Altamura

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in calo: nella settimana 30 agosto - 5 settembre i nuovi casi sono stati 280 mentre in quella precedente erano stati 344. Ad Altamura i casi registrati nella settimana presa a riferimento sono 33 mentre nella precedente erano stati 35.in provincia di Bari - La campagna vaccinale anti-Covid procede spedita, per tutte le diverse fasce d'età, rispetto agli obiettivi di copertura vaccinale. Nell'ultima settimana sono state somministrate più di 31mila dosi di vaccino, per un totale complessivo di oltre 1 milione e 826mila somministrazioni dall'avvio della campagna. L'adesione è stata particolarmente marcata tra i giovanissimi in età scolare. Un terzo delle vaccinazioni eseguite tra il 3 e il 9 settembre, circa 10.600, è stato difatti appannaggio degli studenti e delle studentesse tra 12 e 19 anni. Un numero considerevole che ha fatto salire all'80%, con prima dose, la copertura vaccinale assicurata a questo target, con una immunizzazione totale che riguarda già il 52% dei ragazzi.Sono molto elevate le percentuali raggiunte dalla popolazione over 12 del capoluogo barese: l'89% ha ricevuto la prima iniezione anti-Covid e il 77% risulta completamente immunizzato. Livelli migliori anche rispetto ai valori di copertura, comunque ragguardevoli, toccati nell'intera Area Metropolitana di Bari con l'87% e il 76%, rispettivamente con prima dose e ciclo completo. Nel gruppo tra 20 e 49 anni, inoltre, è stato già raggiunto l'80% di vaccinati con una dose, mentre le fasce dai 50 anni in poi si attestano su una copertura media del 94% con una iniezione e dell'87% con dose doppia o unica.La situazione aggiornata ad. Per la vaccinazione, fino a ieri ad Altamura risultano effettuate 89.778 somministrazioni di cui 50.137 con prime dosi e 39.641 con completamento del ciclo vaccinale.