Covid: bilancio settimanale su contagi e vaccini

Nell'ultima settimana, dal 4 all'11 aprile, l'area metropolitana di Bari registra un calo dei nuovi contagi sino a scendere sotto la soglia dell'area rossa.La tendenza emerge dal report settimanale della Asl di Bari. Nella settimana presa a riferimento, si sono registrati 3.021 nuovi casi nell'area metropolitana di Bari e il tasso per 100mila abitanti è sceso a quota 245,6, sotto la soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti. I Comuni oltre la soglia scendono da 13 a 24.Per la campagna vaccinale c'è stata ''un'accelerazione impressa dall'avvio delle somministrazioni nella fascia d'età 79-70 anni''. A tutto il 15 aprile risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio 300.662 vaccini, di cui 213.479 prime dosi e 87.183 seconde. In particolare, dall'inizio della campagna sono oltre 96mila le dosi somministrate a over 80 e più di 31mila alle persone tra 70 e 79 anni. Nei sette giorni tra il 9 e il 15 aprile sono state eseguite 56.417 vaccinazioni, più del doppio rispetto alle circa 26mila della settimana precedente.Per i nuovi contagi la tendenza è in calo: nella settimana dal 4 all'11 aprile i contagi sono stati 299 (contro i 348 della settimana precedente)Per i vaccini l'aggiornamento è a ieri (15 aprile): ad Altamura risultano somministrate le dosi del vaccino a 11.835 persone (prima dose per 8.730 e seconda dose 3.105). Nel corso di una settimana le somministrazioni sono aumentate di circa 2900 unità.Non esiste, invece, una statistica ufficiale sui decessi redatta da parte della Asl. Ci si affida a dati ufficiosi: oltre 110 le persone morte per Covid19 ad Altamura in tutto il periodo di emergenza. Sono numeri impietosi, dietro i quali ci sono storie di dolore e di sofferenza.