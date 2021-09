Covid: ancora in calo i nuovi casi ad Altamura

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in calo: nella settimana 6-12 settembre i nuovi casi sono stati 230 mentre in quella precedente erano stati oltre 300. Adi casi registrati nella settimana presa a riferimento sono 28 mentre nella precedente erano stati 33.- Con le circa 27mila somministrazioni degli ultimi sette giorni, il computo complessivo è salito ad oltre 1 milione e 855mila iniezioni, tra prime e seconde dosi. In termini di copertura vaccinale assicurata alla popolazione over 12, la ASL Bari ha raggiunto livelli molto elevati nell'intera Area Metropolitana di Bari, dove l'88% dei residenti ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e il 78% ha completato l'intero ciclo. La campagna vaccinale anti-Covid registra un'elevata adesione tra i giovani. La crescita più evidente negli ultimi tempi è stata registrata grazie alla forte adesione dei giovanissimi 12-19enni: più di otto su dieci (82%) hanno ricevuto la prima dose di vaccino e il 59% ha completato il ciclo di immunizzazione.La situazione aggiornata ad. Per la vaccinazione, fino a ieri ad Altamura risultano effettuate 91.168 somministrazioni di cui 50.707 con prime dosi e 40.461 con completamento del ciclo vaccinale.