Covid: ad Altamura 11 casi in una settimana

Sono 11 i nuovi casi registrati ad Altamura nell'ultima settimana di riferimento, dal 21 al 27 giugno. Il dato è riportato nel bollettino settimanale della Asl di Bari in cui, comunque, non viene indicato il numero di tamponi molecolari effettuati. Nella settimana precedente (dal 14 al 20 giugno) i casi erano stati 19, quindi si tratta di numeri contenuti e in calo. I casi attualmente positivi sono superiori a 50.Per la vaccinazione, i dati sono aggiornati a ieri (1 luglio). Ad Altamura il totale delle somministrazioni è 53.605 di cui 36.675 con prima dose e 16.390 con doppia dose.