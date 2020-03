Covid-19, accordo tra Regione e Roche per il Tocilizumab

Non un vaccino, ma un farmaco che sembra sia efficace per contrastare gli effetti del coronavirus. Anche le strutture sanitarie della Puglia potranno avvalersi di questa medicina. I vertici della casa farmaceutica Roche e la task force regionale per l'emergenza Coronavirus hanno raggiunto ieri, in video conferenza, un accordo sulla possibilità di distribuire gratuitamente il farmaco "Tocilizumab". Un farmaco che nel suo impiego su un gruppo campione di pazienti, si è dimostrato efficace nell'impedire l'aggravarsi del Covid 19 verso stadi più seri.Ad offrire il farmaco alla intero territorio nazionale è stato Maurizio De Cicco, amministratore delegato di Roche Italia.La casa farmaceutica, (che ha anche donato 1 milione di euro in dispositivi di protezione per medici e attrezzature per le terapie intensive) aveva inviato una lettera al Ministero della Salute e a tutte le Regioni nella quale preannunciava la volontà di fornire gratuitamente a tutti gli ospedali che ne avessero fatto richiesta il costosissimo farmaco che, nei primi test, si era rivelato efficace contro le complicanze polmonari da Coronavirus. Una opportunità che la regione Puglia non ha voluto farsi sfuggire di mano, accettando l'offerta della Roche, che adesso è in attesa di capire il fabbisogno del farmaco in Puglia, per poterlo mettere subito a disposizione di tutti i nosocomi della regione.