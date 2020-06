Coronavirus: test sierologici per personale della Asl

Con l'obiettivo di contenere ogni rischio di contagio e valutare la circolazione del virus nel personale sanitario, la Asl di Bari avvia un'indagine sierologica a tappeto. I test serviranno a individuare l'eventuale presenza degli anticorpi IgG e IgM e a verificare se e in quale misura l'infezione da coronavirus si sia diffusa tra medici e infermieri degli otto ospedali della provincia (Di Venere-Triggiano, San Paolo di Bari, Altamura, Molfetta, Corato, Monopoli, Putignano e Terlizzi).Il lavoro di raccolta dei campioni sierologici, con la distribuzione dei primi 5mila test rapidi e le analisi effettuate in tempo reale da otto postazioni denominate Poct, sarà curato dai medici competenti dei singoli presidi ospedalieri, coordinati dal servizio di sorveglianza sanitaria e radioprotezione medica - medicina del lavoro dell'azienda sanitaria barese. In caso di necessità, la mappatura prevede pure la somministrazione di 500 tamponi diagnostici.Proprio grazie al monitoraggio preventivo con tamponi rino-faringei è stata individuata la positività di un'infermiera asintomatica dell'ospedale ''Di Venere''. Pur trattandosi di un caso di debole positività, sono stati fatti i tamponi ai contatti stretti e ai degenti, tutti con esito negativo. La stessa infermiera è stata sottoposta al secondo tampone di controllo, stavolta con esito negativo, e al test sierologico, pure negativo per l'assenza di anticorpi IgG e IgM. Pertanto, accertata la mancanza di rischio, potranno riprendere i ricoveri che subito erano stati sospesi a titolo precauzionale.