Coronavirus, sospese tutte le cerimonie religiose

Notizia dell'8 marzo /. La Cei (Conferenza episcopale italiana) si adegua al decreto firmato oggi dal presidente del Consiglio dei ministri con le disposizioni urgenti sul contenimento dell'emergenza Covid2019.Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest'oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull'intero territorio nazionale "le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri". L'interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le "cerimonie religiose".Quindi dal 9 marzo al 3 aprile non si potranno celebrare le Sante Messe feriali e festive, né altre celebrazioni come processioni, celebrazioni nuziali e funerali, con presenza di persone. Il solo rito delle esequie dovrà essere celebrato direttamente presso il cimitero.Le chiese restano aperte per la preghiera.Sono così superate le disposizioni impartite nei giorni scorsi.