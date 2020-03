Coronavirus, ordinanza della Regione per bus e treni

Anche i bus e i treni devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di contenimento del contagi da coronavirus. Proprio in questa ottica la Regione Puglia ha emanato oggi un provvedimento che limita l'operatività di bus extraurbani e treni.Gli autobus delle linee extraurbane e convogli ferroviari nelle fasce orarie di minor richiesta viaggeranno ad orari ridotti. Il dispositivo, inoltre, prevende che le società di trasporto dovranno effettuare la sanificazione dei mezzi e garantire un maggior numero di corse nel resto della giornata che potranno così assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza prevista."Questi accorgimenti – spiega l'assessore ai trasporti Giovanni Giannini – ci aiuteranno a limitare i viaggi non necessari, dando più sicurezza e spazio ai cittadini pendolari per ragioni di lavoro o di salute".