Coronavirus: numeri sempre più elevati ad Altamura

Riaperte le scuole per effetto della nuova ordinanza del presidente della Regione Puglia Emiliano. Una è rimasta chiusa ad Altamura, per un caso positivo comunicato da parte del dipartimento di prevenzione della Asl di Bari. Si tratta della scuola media "Padre Pio". L'ordinanza della sindaca ne ha disposto la chiusura in via precauzionale per la giornata di oggi per effettuare le operazioni di sanificazione.La situazione dei contagi da coronavirus ad Altamura è molto delicata. Dall'inizio della seconda ondata di contagi, è stata superata quota mille. Attualmente, in base ai dati aggiornati a venerdì, gli attuali positivi sono 801 e i guariti 195. Dei positivi, 19 sono i ricoverati. Nella seconda ondata le vittime sono state quattro.Numeri molto elevati e la dimostrazione più concreta è data dalle lunghe file per effettuare i tamponi alla postazione della Asl in via Manzoni. Ormai le code sono chilometriche in via Treviso.