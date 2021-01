Coronavirus: lieve aumento dei nuovi casi

Ad Altamura si registra un lieve aumento del numero dei nuovi casi di contagio negli ultimi giorni. Una probabile conseguenza del periodo delle feste ma non solo.I dati sono aggiornati al 18 gennaio. Secondo i dati elaborati dagli uffici del dipartimento di prevenzione della Asl e comunicati dalla sindaca Rosa Melodia, sono 798 gli attuali casi di Covid-19 ad Altamura mentre i guariti sono 2935. In tutto risultano 3733 casi nella seconda ondata di contagi iniziata in estate e tuttora in atto.Il 12 gennaio i casi "attualmente positivi" erano 746, quindi in circa una settimana c'è stato un aumento (+52) mentre i guariti o negativizzati erano 2820, quindi pure questo dato è in ulteriore aumento (+115). I casi erano 3566, quindi in sei giorni i "nuovi contagi" sono stati 167 e vengono attribuiti ai comportamenti attuati durante il periodo delle festività ma alcuni di essi sono da ricondurre a dei casi registrati presso l'ospedale della Murgia.Questi numeri riguardano la seconda ondata e non considerano i decessi che sono stati 57 (a cui si aggiungono le sei persone morte in primavera).Bisogna precisare che nella statistica non vengono forniti i dati dei tamponi effettuati. Si tratta di un parametro importante per poter stabilire se il tasso di positività aumenti o si riduca. Quindi è utile ribadire che i dati forniti servono a indicare una tendenza, non ad analizzare in maniera completa la situazione. Resta inteso che occorre rispettare le regole comuni di comportamento e, ovviamente, pure quelle stabilite con decreti e ordinanze. E' fondamentale tenere i numeri sotto controllo per poter effettuare un efficace tracciamento dei contatti stretti da parte degli uffici della Asl.