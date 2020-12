Coronavirus: iniziato monitoraggio con tamponi rapidi

Allo stadio D'Angelo è iniziato il monitoraggio sanitario di prevenzione alla postazione allestita appositamente. Vengono effettuati tamponi rapidi (antigenici) e se i risultati sono al limite o dubbi si procede sempre sul posto con quelli molecolari dai medici della Asl (dipartimento di prevenzione).I primi a sottoporsi sono gli appartenenti alle forze dell'ordine e di polizia. Si procederà per comparti ed è possibile pure il monitoraggio della popolazione scolastica, ai fini di un rientro in sicurezza dal 7 gennaio.Nel contempo la Asl prosegue ad effettuare i tamponi molecolari alla tensostruttura nel campetto in via Manzoni, angolo via Treviso, dove l'affluenza è ancora notevole - una media di 200 test giornalieri - perché la circolazione del virus si mantiene elevata.In base all'aggiornamento, sono 1150 i casi positivi attuali ad Altamura mentre i guariti/negativizzati sono 2034. I decessi sono 22 ma questo numero è per difetto, deve essere aggiornato con i decessi ospedalieri delle ultime settimane.