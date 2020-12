Coronavirus: aumentano i guariti

Gli uffici del dipartimento di prevenzione della Asl hanno aggiornato i dati sulla situazione sanitaria, relativa ai contagi da Sars Cov2. I numeri sono stati comunicati dalla sindaca Rosa Melodia.In base all'aggiornamento, sono 1398 i casi positivi attuali ad Altamura mentre i guariti/negativizzati sono 1621. In tutto sono 3019 i casi di Covid-19 ad Altamura dalla seconda ondata di contagi. In questo bollettino non sono conteggiati i decessi, circa 20.Stando a questi numeri, c'è ancora notevole circolazione del virus. Si registra, comunque, l'incremento del numero dei guariti con l'inversione di tendenza rispetto agli attualmente positivi.La situazione all'Ospedale della Murgia, al momento non è più emergenziale. Inoltre buone notizie si sono avute nell'ultima settimana per la guarigione e il miglioramento delle condizioni cliniche di vari pazienti, alcuni dei quali sono stati dimessi dopo periodi di grandissima sofferenza. Un paziente dimesso dopo 45 giorni, di cui 30 in terapia intensiva, ha diffuso un video - molto visto sui social - in cui invita tutti alla prudenza e alla cautela. Quindi, la guardia rimane alta.