Coronavirus, 500mila dispositivi di protezione per la Puglia

Sono già in arrivo e serviranno in prima battuta per le persone maggiormente a rischio di contagio, poiché impegnate ad affrontare l'epidemia da coronavirus. Si tratta di 500mila Dpi (dispositivi di protezione individuale) che verranno distribuiti nelle strutture sanitarie a disposizione del personale che più di altri è esposto al rischio di contagio come gli operatori di 118 e Pronto Soccorso, e il personale dei reparti di Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione, Pneumologia e Medicina interna.Intanto, il bollettino quotidiano del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sui casi di contagio da coronavirus, sulla scorta delle informazioni che arrivano da Vito Montanaro, direttore del dipartimento della Promozione della Salute parla di 140 test effettuati per verificare l'eventuale positività al Coronavirus. Di questi 115 sono risultati negativi e 25, invece, i casi di persone contagiate. Il maggior numero di essi è nella provincia di Foggia e di Brindisi, con 9 casi a testa, mentre per la provincia di Bari ci sono 4 nuovi casi (uno di questi è un medico dell'ospedale Miulli di Acquaviva), 2 nella Bat, uno nella provincia di Taranto e nessun nuovo caso nel leccese.Con questi nuovi casi registrati in Puglia gli individui risultati positivi salgono a 90.Le nuove positività verranno come prassi inviate all'Istituto superiore di sanità per la riprova in seconda istanza, mentre i Dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali di competenza attueranno tutte le procedure per recepire le informazioni necessarie ad individuare i contatti stretti avuti dalle persone risultate positive.