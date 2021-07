Controlli antidroga sulla statale 99, un arresto

Agenti della Polizia di Stato di Matera hanno arrestato un uomo di 30 anni e denunciato un altro di 43 anni trovati in possesso di droga durante un posto di controllo effettuato sulla strada statale 99. Il personale della Squadra Volante ha fermato un'autovettura sospetta proveniente da Altamura, che viaggiava in direzione Matera, con a bordo due persone che, all'atto del controllo, mostravano un certo nervosismo e ritrosia all'accertamento.Il 30enne, che viaggiava come passeggero, tentando di non farsi notare, ha estratto dalla tasca tre oggetti di cellophane e ha tentato di disfarsene gettandoli per terra. Il gesto, però, non è sfuggito all'attenzione degli operatori, che immediatamente hanno recuperato le bustine. In tutto contenevano 16 grammi e mezzo di cocaina. Con precedenti penali in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, l'uomo è stato arrestato e condotto ai domiciliari.