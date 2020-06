Controlli antidroga, due arresti e una denuncia

Due albanesi residenti ad Altamura sono stati arrestati a Matera dai carabinieri nel corso di servizi antidroga. I due, di 30 e 36 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati ad un controllo in località Santa Candida dai militari della Compagnia di Matera.Qui un 52enne materano, a bordo di una bicicletta elettrica, era fermo vicino alla loro Fiat 500 L con i due uomini a bordo.Osservando i movimenti, è stato notato un rapido scambio e quindi i militari sono intervenuti fermando prima l'auto e poi l'uomo in bicicletta. I due albanesi sono stati trovati in possesso di 5000 euro mentre il materano aveva due involucri, uno contenente 20 grammi di eroina, l'altro 18 di cocaina, ceduti poco prima.Le perquisizioni sono state estese pure alle rispettive abitazioni e in quella del 52enne sono stati trovati altri sei grammi di eroina e uno di cocaina. Per l'uomo è scattata la denuncia mentre i due albanesi sono finiti in carcere a Matera.